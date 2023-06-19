Стартовал очередной спортивный лагерь « Летний футбольный лагерь V Нефтчили» при поддержке ТуранБанк (ФОТО)

TуранБанк, всегда участвующий в инициативах по удовлетворению нужд и социальной защите членов семей наших шехидов, наших ветеранов, добросовестно придерживаясь этой традиции, оказал финансовую поддержку реализованному в партнерстве с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) спортивному лагерю «V-ый футбольный лагерь «Нефтчили», организованному Фондом «YAŞAT». , при поддержке организации «Волонтеры АSAN» и профессиональным футбольным клубом «Нефтчи».

На церемонии открытия лагеря, посвященного 100-летию со дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева, который пройдет в Баку 16-25 июня, приняли участие руководитель Фонда « YAŞAT », ветеран Карабаха Эльвин Гусейнов, член Наблюдательного совета ПФК «Нефтчи», ветеран футболист Самед Гурбанов, председатель Совета директоров ТуранБанка-Фазаил Мусаев и другие гости.

В лагере участвуют 100 участников детей наших шехидов, в возрасте от 6 до 12 лет. Цель – повысить физическое здоровье и интерес к спорту молодежи региона, поддержать их в приобретении новых знаний и навыков, и в то же время эффективно провести их свободное время.

После церемонии открытия участникам при поддержке ТуранБанк были вручены сувениры, а также были организованы спортивные соревнования, знакомство с футбольным клубом «Нефтчи», и проведён развлекательный час. В целом, в течение 9 дней мероприятия будут организованы различные соревнования, встречи с известными спортсменами, мастер-классы, экскурсии и различные развлечения.

Следует отметить, что TуранБанк постоянно поддерживает уязвимые группы населения, в том числе детей, которые являются нашим будущим, в рамках программы «Корпоративной социальной ответственности». И после этого наш банк продолжит поддерживать социальное обеспечение семей шехидов, регулярно сотрудничая в социальных проектах вместе с фондом « YAŞAT ».

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