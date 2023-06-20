Для развития бизнеса от AccessBank - давайте решим вместе!

Overdraft – это краткосрочный кредитный продукт для средних и крупных предпринимателей. Данный продукт дает бизнес клиентам возможность осуществлять финансовые операции на суммы, превышающие баланс текущего счета (т.е своих личных средств клиента). Лимит по продукту согласовывается в зависимости от оборота по счетам клиента и предоставляется на срок до 12 месяцев.

У кредита Overdraft есть несколько преимуществ, а именно:

Открытая линия на срок до 12 месяцев - возможность воспользоваться в любое время (без посещения банка)

оплата только по процентам, начисленным на используемую сумму;

возможность без залоговой выдачи на суммы до 200 000 AZN;

процентные ставки от 12 % годовых;

автоматическое списание долга и возможность повторного использования;

оперативность оформления и минимальный пакет документов

Дополнительные детали по продукту Оverdraft можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, или связавшись номеру Whatsapp: 055 440 01 51

Оформить заявку на получение кредита Overdraft можно не приходя в банк – здесь: https://accessbank.az/ru/online-loan-request/?type=business

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.