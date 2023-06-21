Yelo Bank предлагает предпринимателям новинку

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank помогает предпринимателям сфокусировать все усилия на развитии своего бизнеса, сэкономив время. Благодаря поддержке "AzInTelecom" LLC, входящего в структуру Министерства Цифрового Развития и Связи, теперь можно пройти регистрацию в бизнес-приложении Yelo с использованием цифровой подписи SIMA нового поколения. Это позволяет клиентам в любое время, в любом месте удобным способом получить доступ к услугам и продуктам, предназначенным для индивидуальных предпринимателей.



На данный момент, продолжаются работы по интеграции других сервисов между Yelo Bank и SIMA. В скором времени, предприниматели смогут открыть онлайн-бизнес-счет с помощью SIMA в приложении. Кроме того, вскоре предоставится возможность подписывать документы с помощью SIMA при подаче заявки на кредит. Благодаря обеим услугам,предпринимателям больше не придется посещать филиал, ждать в очереди и физическиприсутствовать при подписывании бумажных документов. Для получения цифровой подписи, достаточно загрузить приложение SIMA на мобильное устройство и пройти однократную регистрацию.



Банковские операции, связанные с бизнесом, можно выполнять с любого места и в любое время с помощью приложения Yelo. Чтобы насладиться современными мобильными банковскими услугами, загрузите яркое приложение Yelo: https://bit.ly/ylkshn



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