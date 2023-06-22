В Азербайджане установлены правила эмиссии электронных денег

БАКУ /Trend/ - Определены места, где будет осуществляться эмиссия электронных денег на территории Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в новом законопроекте "О платежных услугах и платежных системах", который обсуждается на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Эмиссия электронных денег может осуществляться банками и местными отделениями иностранных банков, национальными операторами почтовой связи, организациями электронных денег.