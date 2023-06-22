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В Азербайджане установлены правила эмиссии электронных денег

Экономика Материалы 22 июня 2023 12:14 (UTC +04:00)
В Азербайджане установлены правила эмиссии электронных денег

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Определены места, где будет осуществляться эмиссия электронных денег на территории Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в новом законопроекте "О платежных услугах и платежных системах", который обсуждается на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Эмиссия электронных денег может осуществляться банками и местными отделениями иностранных банков, национальными операторами почтовой связи, организациями электронных денег.

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