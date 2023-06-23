Стало известно, когда будут выполнены отложенные рейсы AZAL из Баку в Нахчыван

БАКУ /Trend/ - Стало известно, когда будут выполнены отложенные из-за непогоды рейсы «Азербайджанских Авиалиний» из Баку в Нахчыван, передает Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.

"Выполнение нижеуказанных рейсов авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» из Баку в Нахчыван, отложенных из-за непогоды, будут осуществлены в 06:00 часов 23 июня, при условии, что погодные условия не ухудшатся.

Рейсы:

J2-2251 (время вылета 17:30),

J2-265 (время вылета 18:00),

J2-261 (время вылета 19:40),

J2-257 (время вылета 21:30).

Пассажирам остальных отложенных рейсов по этому маршруту будет предоставлена дополнительная информация о времени вылета по мере ее поступления.

Пассажиры отложенных рейсов могут получить актуальную информацию через официальные страницы авиакомпании в социальных сетях и средствах массовой информации, а также обратившись по электронной почте на адрес [email protected]", - говорится в сообщении авиакомпании.