За последние 25 лет FINCA Azerbaijan выдала кредиты на сумму более $1,3 млрд

БАКУ /Trend/ - За последние 25 лет FINCA Azerbaijan выдала более одного миллиона кредитов на общую сумму 1,3 миллиарда долларов в Азербайджане.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал в ходе пресс-конференции генеральный директор FINCA Azerbaijan Тимоти Таррант.

"Мы всегда уделяли особое внимание работе с сельскими предпринимателями и сельскими домохозяйствами. И это продолжается по сей день. Мы продолжаем фокусироваться на предоставлении финансовых услуг в основном этим клиентам. Мы обслужили более 600 000 клиентов, не считая их семей, которые также, конечно, пользуются их финансовыми услугами. Мы предоставили им возможность расширить свой бизнес, увеличить поголовье скота, вырастить больше урожая, нанять больше людей. Мы помогли более чем 600 000 человек повысить их уровень жизни, улучшить их жизнь и жизнь их семей, предоставив более широкий доступ к финансовым услугам. Мы являемся крупнейшим и самым передовым поставщиком микрофинансовых услуг на азербайджанском рынке уже более 25 лет", - сказал он.