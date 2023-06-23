FINCA Azerbaijan ожидает дальнейшего увеличения объема размещения облигаций в 2023-2024 гг.

БАКУ /Trend/ - FINCA Azerbaijan ожидает дальнейшего увеличения объема размещения облигаций в 2023 и 2024 годах.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный директор FINCA Azerbaijan Тимоти Таррант в ходе пресс-конференции.

«За последние два года FINCA Azerbaijan осуществила четыре новых успешных размещения облигаций и привлекла 12 миллионов манатов на Бакинской фондовой бирже. В течение последних двух лет облигации не только помогают Finca финансировать предпринимателей с низким уровнем дохода, но и дают возможность местным инвесторам вложить свои деньги в организацию, которая является достаточно прибыльной, надежной и растущей. Помимо финансовых ресурсов, у нас также есть наш персонал, наша команда. Я хотел бы отметить продемонстрированную нами твердую приверженность обязательству быть многообразным работодателем. Это разнообразие делает нас сильнее и делает нас лучшим бизнесом, как снова и снова показывают глобальные исследования в области бизнеса», - сказал он.

Тимоти Таррант отметил, что успех размещения облигаций подтверждает доверие инвесторов к FINCA Azerbaijan и их уверенность в финансовой устойчивости компании.

"Этот дополнительный капитал позволяет Finca расширять свою деятельность и продолжать поддерживать местных предпринимателей, которые нуждаются в доступных финансовых решениях", - сказал он.

Генеральный директор подчеркнул, что FINCA Azerbaijan будет продолжать предлагать инновационные финансовые продукты и услуги, чтобы отвечать на потребности своих клиентов и инвесторов в долгосрочной перспективе.

Таким образом, FINCA Azerbaijan нацелена на дальнейший рост и развитие, с уверенностью рассчитывая на поддержку инвесторов и продолжая играть важную роль в финансовом развитии Азербайджана.