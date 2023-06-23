Financial Chain Corporation продвигает зеленую энергию: ветрогенератор установлен в их офисе в Баку

Financial Chain Corporation компания, являющаяся глобальнам лидером в области консалтинговых услуг уделяет особое внимание как социальным, так и экологическим вопросам, совершила значительный шаг в направлении использования экологически чистой энергии путем установки ветрогенератора в своем главном офисе в Баку. Это стратегическое решение соответствует принципам устойчивого развития и является важным этапом в их деятельности. Выбранный ветрогенератор - Pikasola Wind Turbine Generator 12V400W, оснащенный гибридным контроллером заряда мощностью 30A и контроллером заряда солнечной и ветровой энергии, который может использовать солнечные панели мощностью до 500W для 12V батареи. Этот контроллер не только заряжает батарею, но и обеспечивает ее защиту, обладая высокой степенью использования ветроэнергии и минимальными вибрациями в процессе работы.

В рамках первого этапа проекта первая партия оборудования позволит обеспечить выбранные офисные помещения и рекламные панели экологически чистой энергией, общей мощностью 400 кВт. В долгосрочной перспективе планируется установка дополнительного оборудования и увеличение производства энергии до 2000 кВт к концу года.

Financial Chain Corporation не только признает важность зеленой энергии, но и активно поддерживает ее, как чистый и экологически безопасный альтернативный источник энергии, который снижает выбросы парниковых газов. Зеленая энергия, в основном получаемая из возобновляемых источников, таких как солнце, ветер или вода, заменяет негативное воздействие ископаемых видов топлива на положительное, предотвращая загрязнение атмосферы, что имеет огромное значение для здоровья людей, животных, растений и всех форм жизни.

Каждая страна, включая Азербайджан, обладает природными ресурсами, которые позволяют использовать зеленую энергию. Вместо загрязнения окружающей среды и влияния на изменение климата, все страны должны переходить на зеленую энергию для удовлетворения своих потребностей в энергии. Давайте воспользуемся возможностями, которые предлагает зеленая энергия, чтобы обеспечить чистый воздух, чистую воду и незагрязненную почву. Защищая окружающую среду от вредных выбросов, мы защищаем наше будущее и будущее нашей планеты.