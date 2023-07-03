Автокредит от Халг Банка - под 10% годовых

Для желающих приобрести новый автомобиль Халг Банк предлагает кредит на выгодных условиях.

В рамках кампании, которая продлится до 31 декабря, можно приобрести все модели автомобилей от компании Autolux Azerbaijan сроком до 5 лет по ставке 10% годовых.

Кроме этого, клиенты могут получить автокредит под 10% годовых на покупку автомобилей с электрическим и гибридным двигателем, под 12% годовых - с другими типами двигателя у прочих партнеров-автодилеров Халг Банка.

Клиенты, которые воспользуются автокредитом в рамках этой кампании бесплатно получат карту XalqKart Petrol сроком на 3 года. XalqKart PETROL - платежная карта, которая позволяет зарабатывать 3% OİL- бонусы за безналичные операции. Для получения дополнительной информации и списка автодилеров-партнеров вы можете посетить сайт https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/krediti/avtomobilniy?include=menu

Подробную информацию об услугах и продуктах Халг Банк, а также кампаниях и новинках можно получить в филиалах банка, на официальных страницах в Facebook и Instagram, на корпоративном сайте www.xalqbank.az и по номеру 138 информационного центра.