Потребительский кредит от Халг Банка стал еще выгоднее!

Халг Банк обновил условия кампании по выдаче потребительских кредитов, сделав ее более доступной. Теперь лица, имеющие стабильное место работы могут получить потребительский кредит всего под 12% годовых, независимо от срока кредита. Кроме этого максимальная сумма кредита, выделенная в рамках кампании, также была увеличена до 35 000 манатов с поручителем и 20 000 манатов без поручителя.

По условиям кампании клиенты могут получить потребительский кредит сроком на 48 месяцев, необходимое условие для этого - 12 месяцев стажа на последнем рабочем месте.

Получить кредит в рамках данной кампании можно в любом филиале Халг Банка, а также посредством приложения Xalq Online до 31 декабря 2023 года.

Подробную информацию об услугах и продуктах Халг Банка, а также кампаниях и новинках можно получить в филиалах банка, на официальных страницах в Facebook и Instagram, на корпоративном сайте www.xalqbank.az и по номеру 138 информационного центра.