Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay

Yelo Bank присоединился к платежной системе ExpressPay для удобства своих клиентов. Если раньше можно было совершать только кредитные платежи Yelo через терминал, то теперь можно вносить средства на текущие счета и карты Yelo. Для этого вам необходимо выбрать «Yelo Bank» в разделе «Банки» терминалов ExpressPay, а затем ввести данные в банковской операции, которую вы хотите выполнить. Отметим, что месячный лимит вноса денежных средств для физических клиентов Yelo Bank составляет 10 000 манатов, а дневной лимит вноса для юридических клиентов – 14 499 манатов. На данный момент, вы можете вносить средства на счета Yelo Bank в любое время суток в более чем 700 терминалах ExpressPay. Внесенные средства моментально зачисляются на счет. Операции могут осуществляться только в валюте AZN.

Следует напомнить, что мобильное приложение банка Yelo и интернет-банкинг доступен к услугам клиентов 24/7 для совершения онлайн-платежей.

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Yelo Bank – Яркий банкинг!