bp завершила проект по наращиванию потенциала управления проектами для университетов Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Проект bp по наращиванию потенциала управления проектами для университетов Азербайджана успешно завершен.

Как передает в среду Trend, об этом сказал вице-президент по коммуникациям и внешним связям компании bp в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

По его словам, целью проекта было дальнейшее укрепление компетенций и навыков в области управления проектами в ряде высших учебных заведений.

«bp выбрала этот проект в качестве расширения аналогичной образовательной программы, в рамках которой bp и ее партнеры ранее поддерживали обучение и создание команд по управлению проектами в 15 местных университетах. Целью этого последующего проекта было усиление потенциала управления проектами в университетах дополнительными ресурсами путем обучения студентов, а также преподавательского состава», - отметил Асланбейли.

Отметим, что в течение 14 месяцев (ноябрь 2021 - январь 2023) в рамках проекта прошли обучение 95 студентов и 123 сотрудника, представляющих восемь высших учебных заведений: Азербайджанский университет туризма и менеджмента, Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский технический университет, Бакинский инженерный университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Академия государственного управления, Азербайджанский университет архитектуры и строительства и Национальная авиационная академия.

"Две инициативы по управлению проектами - одна, которую мы поддержали вместе с нашими партнерами, и вторая, которую bp финансировала самостоятельно, были разработаны для того, чтобы помочь местным университетам сформировать и развить навыки и возможности, необходимые для профессионального управления проектами, которые они могут иметь с местными организациями и международными партнерами. Мы рады, что благодаря нашим двум проектам большинство местных университетов теперь обладают хорошими знаниями, современными методами и механизмами и, самое главное, сертифицированными на международном и национальном уровне специалистами для эффективного управления своими собственными проектами, а также грантовыми соглашениями, которые они могут заключать в рамках своего национального и международного сотрудничества", - заключил он.