Парвиз Шахбазов встретился в Вене с еврокомиссаром по энергетике и главным исполнительным директором Total Energies (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Вену состоялись встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с комиссаром Европейского союза по вопросам энергетики Кадри Симсон и председателем и главным исполнительным директором Total Energies Патриком Пуянне.

Как сообщает в среду Trend, на встрече с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон состоялся обмен мнениями по реализации “Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Азербайджаном и Европейским Союзом в сфере энергетики”, а также о возможностях сотрудничества по платформе энергетического диалога, представленной различными участниками рынка, в целях энергетической безопасности и успешного осуществления энергетического перехода.

Была рассмотрена текущая ситуация в направлении расширения Южного газового коридора, а также строительства трубопроводной инфраструктуры на территории Европы, отмечена важность приумножения усилий по ускорению этих процессов.

На встрече с председателем и главным исполнительным директором Total Energies Патриком Пуянне были обсуждены вопросы, связанные с разработкой газоконденсатного месторождения ”Абшерон“, реализацией проектов солнечной и ветровой энергетики общей мощностью 500 МВт. Было подчеркнуто значение сотрудничества Азербайджана с Total Energies в реализации курса “зеленая энергия”, и в этом аспекте отмечено, что реализация проектов ветряных электростанций мощностью 250 МВт, солнечных электростанций мощностью 250 МВт в Нахчыване, а также систем хранения энергии будет способствовать сотрудничеству в сфере “зеленой энергии”.