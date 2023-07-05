Минэнерго Азербайджана о приглашении по вступлению страны в ОПЕК (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ОПЕК поддерживают эффективное и конструктивное сотрудничество в формате ОПЕК+.

Об этом сказали в среду в ответ на запрос Trend в минэнерго Азербайджана по поводу информации о приглашении по вступлению страны в ОПЕК.

«Азербайджан всегда оказывал необходимую поддержку инициативам, связанным с регулированием на рынке нефти. Сотрудничество в этих рамках удовлетворяет обе стороны», - пояснили в ведомстве.

Отметим, что Азербайджан является участником формата ОПЕК+ по урегулированию добычи нефти для обеспечения баланса на рынке.

В соответствии с решением ОПЕК+, принятым 4 июня, ожидается, что Азербайджан скорректирует добычу сырой нефти до 551 000 баррелей в день в течение 2024 года.