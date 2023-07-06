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«Бизнес-дни» в Халг Банк: выгодные предложения для владельцев бизнесов!

Экономика Материалы 6 июля 2023 11:29 (UTC +04:00)
«Бизнес-дни» в Халг Банк: выгодные предложения для владельцев бизнесов!

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В Халг Банке начинается кампания для корпоративных клиентов, предполагающая выгодные условия сотрудничества и сокращение их банковских расходов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие счета в Халг Банке во время действия кампании получат 50% скидку на банковские комиссии по следующим операциям:

  • перечисление заработной платы;
  • платежи внутри страны в национальной валюте;
  • платежи в иностранной валюте за границу;
  • выдача наличных средств с расчетного счета.

Став клиентом Халг Банка, владельцы бизнеса также смогут БЕСПЛАТНО воспользоваться рядом банковских продуктов и услуг, предлагаемых Банком:

  • открытие расчетного счета;
  • заказ зарплатных карт сроком на 3 года;
  • заказ бизнес карт;
  • конвертация;
  • подключение к системе интернет и мобильного банкинга XalqOnline.

Подробную информацию об услугах и продуктах Халг Банк, а также кампаниях и новинках можно получить в филиалах банка, на официальных страницах в Facebook и Instagram, на корпоративном сайте www.xalqbank.az и по номеру 138 информационного центра.

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