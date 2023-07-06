Повышается экономическая независимость ЦБ Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Повышается экономическая независимость Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

При осуществлении Центральным банком функций и полномочий, определенных Конституцией и законами Азербайджанской Республики, какие-либо органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица не могут прямо или косвенно ограничивать его деятельность, оказывать незаконное влияние и вмешиваться. Согласно законопроекту, никакие органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица не могут осуществлять мониторинг деятельности Центрального банка, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно предложенной статье 6.2, Центральный банк обладает экономической независимостью, и средства, поступающие от продажи его активов или иного распоряжения ими, относятся к его доходам. За исключением случая, предусмотренного статьей 14 настоящего закона (Центральный банк не может быть объявлен банкротом. Дефицит капитала, возникший в результате деятельности Центрального банка, погашается за счет ценных бумаг, выпущенных государством, с отсрочкой на один финансовый год), Центральный банк не несет ответственности по обязательствам государства, а государство - по обязательствам Центрального банка.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.