Денежные знаки в Азербайджане будут обмениваться в новом порядке (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Денежные знаки в Азербайджане будут обмениваться в новом порядке.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В настоящее время номинальная стоимость денежных знаков, не являющихся поддельными, сохранивших не менее 60 процентов поверхности, состоящей из одной целой части, или 100 процентов поверхности, состоящей из частей, принадлежащих одной и той же купюре, возмещается Центральным банком без ограничений. Принадлежность частей денежного знака одной и той же купюре устанавливается только Центральным банком.

Согласно законопроекту, номинальная стоимость денежного знака, состоящего из целой части или последовательных частей, принадлежащих одному и тому же бумажному денежному знаку, сохраняющему не менее 60 процентов его поверхности и не менее одного из двух порядковых номеров на нем в полном объеме, будет оплачена Центральным банком. Также ЦБ будет возмещена номинальная стоимость денежного знака, состоящего из непоследовательных частей, принадлежащих одному и тому же бумажному денежному знаку, сохраняющему не менее 60 процентов его поверхности и оба серийных номера на нем в полном объеме. Номинальная стоимость металлического денежного знака с сохранившимся описанием и надписями на его неповрежденной поверхности в объеме, позволяющем определить его номинал, и не подвергшегося деформации, будет возмещена Центральным банком.

Если будет установлено, что представленный денежный знак является поддельным, он не будет заменен, и его номинальная стоимость не будет выплачена. Поддельный денежный знак не подлежит возврату и будет направлен в соответствующий государственный орган (учреждение) для принятия мер, установленных законодательством.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.