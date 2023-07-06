Правление ЦБ Азербайджана наделяется новыми полномочиями (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана наделяется новыми полномочиями.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, правление Центрального банка в соответствии с законами, регулирующими финансовые рынки, в случаях, предусмотренных законом о выдаче и аннулировании лицензий в этой области, будет принимать решения о назначении временного администратора в контролируемые субъекты или прекращении его деятельности, а также решения о принятии мер по урегулированию.

Центральный банк, в целях обеспечения стабильности и устойчивости функционирования финансовых рынков, в соответствии с законами, регулирующими деятельность банков и финансовых рынков, будет осуществлять лицензирование, регулирование и контроль за деятельностью банков, небанковских кредитных организаций, профессиональных участников страхового рынка, инвестиционных компаний и иных лицензируемых на рынке ценных бумаг, инвестиционных фондов, лиц, осуществляющих клиринговую (процессинговую) деятельность, кредитных бюро и иных лиц (субъектов надзора), определенных в качестве субъектов, контролируемых Центральным банком. Также правление ЦБ будет принимать решения о создании юридических лиц и (или) участии в них и финансировании социальных проектов (мероприятий), создавать консультативные внутренние комитеты и утверждать их Положения, определять иную торговую систему, в рамках которой организуется торговля ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за пределами фондовой биржи.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.