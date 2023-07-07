БАКУ/Trend/ - Строительный сектор занимает третье место по объему занятости в Азербайджане и четвертое место среди МСБ.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал первый заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Натиг Гасанов в ходе конференции «Применение унифицированных договорных форм между субъектами строительной отрасли и урегулирование споров в этой сфере посредством посредничества».

«Это указывает на значительный вклад строительной отрасли в экономическое развитие Азербайджана и подчеркивает ее важность в создании рабочих мест и поддержке малого бизнеса. Дальнейшее развитие и укрепление строительного сектора может способствовать росту экономики и улучшению жизни граждан Азербайджана», - подчеркнул он.

Напомним, что в Азербайджане в 2022 году инвестиции в основной капитал составили 18,272 миллиарда манатов, что на 5,5 процента больше, чем за 2021 год.

Пять процентов инвестиций (925,4 миллиона манатов) пришлись на строительство жилых домов.