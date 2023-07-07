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Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за июнь (R)

Экономика Материалы 7 июля 2023 15:42 (UTC +04:00)
Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за июнь (R)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ/Trend/ - Группа Компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за июнь 2023 года.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы на июнь месяц 2023 года оказалась на 9.1% выше по сравнению с этим же периодом 2022 года.

Cтоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении в июне 2022 года выросла на 9.6%.

Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 9.4%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 4.5%, а гигиенические и чистящие средства поднялись в цене на 12.2%.

Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе. Отметим, что индекс не является показателем уровня инфляции.

Отражающий эту динамику отчет публикуется Группой ежемесячно и уже вызвал живой интерес среди экспертного сообщества. Наряду с официальной статистикой, индекс предоставляет дополнительную возможность проследить за изменением цен и покупательской способностью населения. Обычным же потребителям «Розничный Индекс Veyseloglu» помогает спланировать свой ежемесячный бюджет для покупок товаров первой необходимости.

Группа Компаний Veyseloglu занимает одно из ведущих мест в секторе FMCG (товары повседневного спроса). Деятельность группы компаний охватывает все этапы так называемой цепочки поставок – от производства до дистрибуции, логистики и прямого взаимодействия с покупателями через сети своих супермаркетов.

Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за июнь (R)
Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за июнь (R)
Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за июнь (R)
Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за июнь (R)
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