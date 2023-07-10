ЦБ Азербайджана и международная компания работают над развитием финансового рынка

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с международной компанией работает над развитием финансового рынка.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал генеральный директор ЦБА Тогрул Алиев в ходе научно-практической конференции на тему «Способы успешного разрешения банковских споров».

По его словам, учитывая международную практику, Азербайджан имеет большой потенциал развития в направлениях кредитования как населения, так и бизнеса.

«Ипотечное кредитование в Азербайджане, можно сказать, доступно для всех граждан, чего трудно достичь в некоторых других странах. Также в Азербайджане бизнес-кредитование не испытывает особых проблем в получении финансов. Мы считаем, что работы регулятора по снижению и разрешению проблемных кредитов эффективны и мы в ближайшие годы достигнем наилучших результатов», - отметил Алиев.

По его словам, разрешение проблемных кредитов и обеспечение доступности финансов нашло свое отражение и в Национальной стратегии социально-экономического развития до 2026 года.

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