ЦБ Азербайджана ведет переговоры с банками об их будущей работе на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана исследует будущую работу коммерческих банков на освобожденных территориях.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев в ходе научно-практической конференции на тему «Способы успешного разрешения банковских споров».

По его словам, между регулятором и азербайджанскими банками в этом направлении ведутся периодические переговоры.

«Мы ведем переговоры в области открытия филиала того или иного банка, установки ATM-терминалов и прочей банковской инфраструктуры», - отметил он.

По мнению Алиева, в рамках программы «Большое возвращение» деятельность коммерческих банков и наличие банковской инфраструктуры очень важно для будущего населения.

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