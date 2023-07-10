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Создана рабочая группа касательно будущей работы банков на освобожденных землях Азербайджана

Экономика Материалы 10 июля 2023 12:13 (UTC +04:00)
Создана рабочая группа касательно будущей работы банков на освобожденных землях Азербайджана

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Аоссоциацией банков создана рабочая группа касательно будущей работы банков на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев в ходе научно-практической конференции на тему «Способы успешного разрешения банковских споров».

По его словам, как регулятор, так и ассоциация банков открыты к диалогу с банками и другими финансовыми институтами по их поддержке в работе на освобожденных территориях.

Отметим, что ранее гендиректор ЦБА Тогрул Алиев сказал, что между регулятором и азербайджанскими банками в этом направлении ведутся периодические переговоры.

"Мы ведем переговоры в области открытия филиала того или иного банка, установки ATM-терминалов и прочей банковской инфраструктуры", - отметил Алиев, подчеркнув, что в рамках программы "Большое возвращение" деятельность коммерческих банков и наличие банковской инфраструктуры очень важно для будущего населения.

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