Представители Банк Республика и Фонда Развития Предпринимательства встретились с предпринимателями в Нахчыване! (R) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На прошлой неделе состоялась поездка делегации с представителями Фонда развития предпринимательства (SİF) при Министерстве экономики Азербайджанской Республики и Банка Республика в Нахчыванскую Автономную Республику. В рамках визита для предпринимателей была проведена конференция на тему «Новые возможности для развития бизнеса в Нахчыване».

Сначала участники конференции посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Нахчыван и возложили к нему цветы, воздали дань уважения.

В конференции приняли участие более 100 участников, в том числе официальные лица Нахчывана, а также предприниматели, осуществляющие деятельность в Автономной Республике. На мероприятии выступили министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Тапдыг Алиев, председатель правления Фонда развития предпринимательства Осман Халиев, председатель правления «Банка Республика» Тариэль Исмаилов и другие лица. Выступавшие рассказали о новых возможностях, созданных для предпринимателей и инвесторов в Нахчыване, а также о доступных и эффективных механизмах финансирования.

В своих выступлениях представители Банка Республика подчеркнули, что в результате эффективного сотрудничества с Фондом развития предпринимательства и высокого профессионализма сотрудников, за последние 2 года подряд уполномоченной кредитной организацией которая выдала больше всех льготных кредитов по сумме и количеству стал Банк Республика! Было отмечено, что Банк Республика является одним из самых активных банков, участвующих в финансировании реального сектора в Нахчыване, где уже начался процесс предоставления льготных кредитов. Представители банка выразили уверенность в продолжении успешного сотрудничества и в Нахчыване, заявив, что в скором времени Банк Республика станет самым активным банком, предоставляющим льготные кредиты Фонда развития предпринимательства в Автономной Республике, как и в других регионах Азербайджана.

В свою очередь, сотрудники Фонда развития предпринимательства рассказали о механизмах предоставления льготных бизнес-кредитов, о возможностях, которые данные кредиты создают для предпринимателей, а также разъяснили интересующие предпринимателей моменты.

Отметим, что в рамках трехдневной поездки делегация посетила различные районы Нахчыванской Автономной Республики, провела встречи с предпринимателями и ответила на интересующие их вопросы.

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