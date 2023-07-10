В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошел очередной выпускной день (R) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Это был седьмой по счету выпускной день для студентов, окончивших бакалавриат БВШН, и пятый – для студентов, окончивших магистратуру вуза.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем был показан видеоролик, подготовленный SOCAR по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

На мероприятии было отмечено, что благодаря реализации Нефтяной стратегии, разработанной национальным лидером Гейдаром Алиевым были достигнуты огромные успехи во всех направлениях в нашей стране, включая сферу науки и образования. Также было подчёркнуто, что президент Азербайджана господин Ильхам Алиев успешно продолжает реализацию Молодёжной политики великого лидера и что молодёжь окружена вниманием и заботой со стороны государства.

Открывая мероприятие вступительной речью, ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил выпускников со знаменательным днем ​​и пожелал им успехов. Ректор сообщил, что в 2022/2023 учебном году Бакинскую высшую школу нефти окончили в общей сложности 258 студентов, из которых 160 окончили бакалавриат и 98 – магистратуру: «Для этих выпускников, которые поступили в наш вуз с высокими баллами и приобрели профессиональные знания и навыки за время своего обучения здесь, наступил следующий этап в их карьере и образовании. Хочу с большой гордостью подчеркнуть, что наши студенты, окончившие обучение в этом году, также отличились своими успехами. Они работают на различных промышленных предприятиях страны, в том числе в SOCAR, зарубежных компаниях, частных и государственных учреждениях. Эти выпускники поступили в престижные университеты мира и удостоились стипендий. Из 160 студентов, окончивших бакалавриат в этом году, 54% работают, 33% получили стипендии для учебы в престижных зарубежных вузах, а остальные рассматривают предложения о работе. 79% выпускников магистратуры трудоустроены. 21 выпускник являются участниками программы SOCAR «Молодые таланты». В этом году мы проводим наш первый выпуск специалистов в области Информационной безопасности, которые пользуются высоким спросом на рынке труда. Эта специальность, созданная в вузе 5 лет назад, имеет самый высокий проходной балл в стране. 67% студентов этой специальности трудоустраиваются еще будучи студентами БВШН. Наши достижения еще раз доказывают, что Бакинская высшая школа нефти является наглядным примером успешной реализации лозунга «Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий капитал!», провозглашенного нашим уважаемым Президентом господином Ильхамом Алиевым. БВШН, созданная в структуре SOCAR Указом Президента Азербайджанской Республики, успешно выполнила и продолжает выполнять свою миссию по подготовке высококвалифицированных англоговорящих специалистов».

Затем выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, который пожелал выпускникам успехов на новом этапе их жизни и сказал, что Бакинская высшая школа нефти является высшим учебным заведением с соответствующей современным стандартам инфраструктурой и высокой образовательной средой, где готовят высококвалифицированных специалистов. Министр выразил уверенность, что эти выпускники принесут пользу нашей стране и государству.

В своем выступлении президент SOCAR Ровшан Наджаф поздравил выпускников и их родителей и выразил уверенность, что выпускники внесут свой вклад в развитие нашей страны и сыграют большую роль в достижении целей, поставленных SOCAR. Ровшан Наджаф поблагодарил профессорско-преподавательский состав вуза и подчеркнул, что их трудолюбие играет большую роль в становлении студентов профессионалами. Президент SOCAR пожелал выпускникам успехов и посоветовал им постоянно развивать свои знания и навыки в условиях быстро меняющегося мира.

Поздравив выпускников и пожелав им успехов, региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс сказал, что с момента своего создания Бакинская высшая школа нефти SOCAR успешно сотрудничала с компанией BP и что в рамках этого сотрудничества был реализован ряд проектов. Гэри Джонс отметил, что студенты БВШН проходят стажировку в компании ВР и успешно участвуют в различных программах, а выпускники вуза работают на различных должностях в компании ВР.

Выступивший на мероприятии заместитель министра науки и образования Идрис Исаев сообщил, что Бакинская высшая школа нефти готовит профессиональные кадры по специальностям, отвечающим потребностям рынка труда. Он поблагодарил руководство SOCAR и профессорско-преподавательский состав БВШН за созданные в вузе условия и подготовку высококвалифицированных специалистов. Замминистра пожелал выпускникам успехов и посоветовал им постоянно развивать полученные ими знания и навыки.

Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде поздравила выпускников, которые 5 лет назад стали студентами БВШН, набрав высокие баллы на вступительных экзаменах, проводившихся в условия жесткой конкуренции, и пожелала им успехов. Она отметила, что в Бакинской высшей школе нефти создана образовательная среда высокого уровня и что обучающиеся в этом вузе студенты приобретают знания и навыки, соответствующие требованиям современного времени.

После выступлений выпускница кафедры химической инженерии, лучшая выпускница БВШН 2023 года, «Студентка года» Афаг Хашимова выгравировала свое имя на символическом пне. Афаг Хашимова сказала, что она гордится тем, что является выпускницей БВШН. Она поблагодарили руководство вуза и преданных своему делу преподавателей, которые внесли большой вклад в ее становление как высококвалифицированного специалиста, обладающего прочными знаниями и практическими навыками.

Нигерийский студент Иньяма Сомточукву Чидинма, выпускник кафедры нефтегазовой инженерии, который обучался в БВШН за счет стипендии Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), выступил на мероприятии от имени иностранных студентов на азербайджанском языке. Он рассказал о том, что дала ему Бакинская высшая школа нефти, а также исполнил песню Sarı gəlin.

Выпускной день продолжился церемонией вручения дипломов. Ректор Эльмар Гасымов подчеркнул, что и в этом году всем выпускникам БВШН по традиции будут вручены дипломы в выпускной день.

В первую очередь дипломы были вручены выпускникам, окончившим вуз с отличием, ставшим лучшими студентами в своих специальностях, отправляющимся на военную службу, успешно окончившим БВШН и участвовавшим в программе SOCAR «Молодые таланты». Эти дипломы вручили президент SOCAR Ровшан Наджаф и ректор БВШН Эльмар Гасымов.

После вручения дипломов выпускникам мероприятие продолжилось художественной частью.

Следует отметить что в 2022/2023 учебном году бакалавриат Бакинской высшей школы нефти окончили 54 студента специальности «Нефтегазовая инженерия», 42 студента специальности «Химическая инженерия», 40 студентов специальности «Инженерия автоматизации процессов» и 24 студента специальности «Информационная безопасность». В этом учебном году магистратуру БВШН окончили 16 студентов инженерных специальностей и 82 студента программы МВА.

18 студентов окончили вуз с отличием в 2022/2023 учебном году.