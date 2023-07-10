«OBA Market» и Государственное агентство занятости Азербайджана подписали меморандум (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Подписан меморандум о сотрудничестве между Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и ООО «OBA Маркет», входящим в Группу Компаний Veyseloglu.

Документ подписали заместитель председателя правления Государственного агентства занятости Руфат Джавадов и председатель правления «OBA Маркет» Натаван Ибрагимова.

Сеть рынков «ОБА», работающая с концепцией близкого и экономичного соседа во всех регионов Азербайджана и доступная для всех, уделяет особое внимание созданию дополнительных рабочих мест для людей, имеющих особые потребности в социальной защите и имеющих трудности с поиском работы.

«ОBA» также направлена ​​на поддержку карьерной жизни женщин в рамках социального проекта «Женская сила». Таким образом, компания играет исключительную роль в обеспечении занятости сотен женщин, ежегодно открывая новые рабочие места. Кроме того, запланированы различные тренинги и семинары для женщин.

Согласно соглашению, между двумя учреждениями будут реализованы проекты, представляющие взаимный интерес, а также проекты корпоративной социальной ответственности по поддержке трудоустройства членов семей мучеников Отечественной войны и ветеранов войны.

Следует отметить, что в прошлом году «OBA Маркет» был награжден Агентством занятости населения в номинации «Самый активный частный социальный партнер, содействующий трудоустройству участников войны».

Группа Компаний Veyseloglu придает особое значение проектам, направленным на обеспечение занятости уязвимых групп населения и женщин. Группа Компаний заявила о своей поддержке в этой области, присоединившись к Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин, которые способствуют гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин на рабочем месте, рынке труда и в обществе.

Группа Компаний объявлена ​​одним из победителей престижного конкурса «Лучшие управляемые компании», организованного Deloitte, одной из ведущих мировых консалтинговых компаний, в 2022 и 2023 годах.