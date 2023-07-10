Закир Ибрагимов встретился с жителями Дашкесана, работающими в ЗАО «AzerGold» (R) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель Правления Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» Закир Ибрагимов встретился с жителями Дашкесана, работающими на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП), и проживающими в близлежащих селах гражданами.

На встрече были обсуждены условия труда сотрудников, вопросы, которые их волнуют, а также выявлены социальные потребности в рамках деятельности Акционерного Общества по корпоративной социальной ответственности (КСО), проведен обмен мнениями об инициативах, которые должны быть реализованы в будущем.

Выступивший на мероприятии председатель правления З.Ибрагимов рассказал о работе, проделанной ЗАО «AzerGold» в сфере охраны окружающей среды, обеспечения работников здоровыми и безопасными условиями труда во время добывающей и производственной деятельности, осуществляемой на основе передового международного опыта и стандартов. Он отметил, что ЗАО «AzerGold», которое организует свою деятельность на основе принципов рационального использования природных ресурсов, применения концепции устойчивого развития и социальной ответственности, осуществляет системные меры по работе с местными жителями, их занятости, улучшению социально-экономического положения, повышению доступа к услугам образования, здравоохранения, сохранению биоразнообразия, развитию спорта и другим направлениям.

Так, в рамках деятельности по корпоративной социальной ответственности были отмечены строительство нового модульного здания полной средней школы поселка Гушчу, прокладка водопровода в села Човдар, Чайканд и ввод в эксплуатацию нового источника, улучшение водоснабжения поселка Юхары Дашкесан, а также поселка Мядянчиляр, реконструкция универсальной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола в городе Дашкесане, введение в эксплуатацию регионального Центра аутизма в городе Гяндже, а также поддержка развития местного пчеловодства. Подчеркнув, что Комитетом КСО Акционерного Общества проводятся регулярные встречи с представителями местных общин, проживающими в регионах, где ведется добыча, организуются периодические социальные опросы среди граждан, председатель Правления сказал, что обращения, адресованные жителями, тщательно изучаются и предпринимаются соответствующие шаги для их решения в рамках законодательства страны и политики ЗАО по социальному воздействию и ответственности.

До внимания было доведено, что большинство обращений граждан, поступивших в Общество, связаны с куплей-продажей и арендой земельных участков временного места поселения «Шадах», расположенного на административной территории села Човдар Дашкесанского района, и в селе Тюлаллар Гейгельского района в рамках реализации горнодобывающих проектов. Отмечено, что в соответствии с утвержденным документом об оценке воздействия на окружающую среду, связанным с реализацией горнодобывающих проектов, а также с подробным технико-экономическим обоснованием, подготовленным международными консалтинговыми компаниями, предпринимаются соответствующие шаги для приобретения прав собственности и использования на отдельные жилые дома и земельные участки, расположенные в горнодобывающей и санитарно-защитной зонах. В результате анализа, проведенного независимым оценщиком, привлеченным с целью определения рыночной стоимости недвижимости, обеспечивается решение процесса в интересах граждан и в соответствии с требованиями законодательства. Было отмечено, что из-за отсутствия необходимости в купле-продаже недвижимости, расположенной за пределами рудника и его санитарно-защитной зоны в селе Тюлаллар Гейгельского района, а также из-за влияния этого на экономическую эффективность проекта приобретение недвижимости не предусматривается.

Что же касается населенного пункта, расположенного на административной территории села Човдар и получившего название «Шадах», то было отмечено, что на этой территории временно поселились вынужденные переселенцы из Кельбаджарского района. Указанная территория расположена примерно в 500 метрах от строящегося склада участка по переработке. В документе об оценке воздействия на окружающую среду, подготовленном в связи с проектом и утвержденном Государственным агентством экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов 27 августа 2021 года после общественных обсуждений, установлено, что опасности для населения, временно проживающего на указанной территории, нет, но существуют такие возможные риски, как пыль, шум, вибрация. Поэтому был рассмотрен вопрос переселения временно разместившихся на территории «Шадаха» вынужденных переселенцев с территории, однако факт отсутствия документов, определяющих право собственности на дома, в которых они проживают, по законодательству создал трудности в вопросе переселения. Тем не менее, было добавлено, что по вопросу переселения жителей с этой территории были направлены официальные письма в Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Исполнительную власть Дашкесанского района и Исполнительную власть Кельбаджарского района, Государственный комитет по вопросам собственности при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, а также в другие соответствующие государственные органы, ведутся регулярные переговоры.

На встрече были заслушаны и зарегистрированы обращения жителей. Председатель Правления дал поручения и рекомендации по принятию соответствующих мер в связи с обращениями, рассмотрением вопросов, поднятых гражданами, и их решению в рамках действующего законодательства.

Участники встречи поблагодарили председателя Правления за прием и сказали, что вклад ЗАО «AzerGold» в политику, проводимую нашим государством в области социально-экономического развития, повышения занятости, улучшения социального благополучия в Дашкесанском районе постоянно высоко ценится жителями Дашкесана.