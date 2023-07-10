Назначен новый главный исполнительный директор PASHA Property Management (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Эльчин Гадимов назначен главным исполнительным директором компании PASHA Property Management. Отметим, что до сегодняшнего дня он занимал должность главного коммерческого директора компании. До начала 2022 года Э. Гадимов работал на различных руководящих должностях в финансово-банковской сфере. Он имеет степень магистра делового администрирования Университет Южной Алабамы.

В то же время, главным коммерческим директором PASHA Property Management был назначен Риад Салаев. Р. Салаев занимал должность директора по трансформации компании PASHA Management Company с августа 2022 года. До этого, он проработал на различных руководящих должностях в таких организациях как McKinsey, LANDAU School и Schlumberger.

Отметим, что компания «PASHA Property Management» занимается продажей, арендой и управлением недвижимости.