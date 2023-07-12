NEQSOL Holding запустил глобальную программу управления талантами L.E.A.P. (ФОТО)

NEQSOL Holding запустил эксклюзивную глобальную инициативу по управлению талантами под названием Leadership Excellence and Acceleration Program (L.E.A.P.). L.E.A.P. направлена на создание высококвалифицированного пула талантов, который будет стимулировать дальнейшее развитие холдинга.

L.E.A.P. – это уникальная программа развития, разработанная с учетом индивидуальных и групповых потребностей в партнерстве с ведущими университетами, бизнес-школами и компаниями, предоставляющими профессиональные услуги по всему миру. В качестве стратегического образовательного партнера этой программы выступает престижная SDA Bocconi School of Management, получившая признание за свой опыт в области обучения руководителей и обучения менеджменту, а также исследований в соответствующих областях.

Помимо сотрудничества с SDA Bocconi School of Management, в рамках L.E.A.P. налажено партнерство с ведущим провайдером коучинговых технологий SparkUs и престижным академическим журналом и веб-сайтом MIT Sloan Management Review, которые посвящены управлению и деловым практикам.

В рамках L.E.A.P. 60 участников пройдут комплекс программ развития в Баку и Милане, включающий индивидуальный коучинг и наставничество, акселерацию талантов, ротацию и развитие лидерских навыков.

Программа акселерации талантов, разработанная престижной SDA Bocconi School of Management, продлится один год, предоставляя участникам достаточно времени для усовершенствования своих навыков, расширения знаний и развития лидерских способностей.

Для того, чтобы отметить запуск программ развития в рамках L.E.A.P., NEQSOL Holding организовал встречу, на которой собрались участники отобранные из разных подразделений группы компаний. Это мероприятие предоставило сотрудникам уникальную возможность ознакомиться с структурой и целями программы L.E.A.P., установить связи, а также наладить сотрудничество между участниками.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 9 странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.