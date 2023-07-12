ЕБРР назначил нового руководителя офиса в Баку

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил Натали Муравидзе новым руководителем операций Банка в Азербайджане, сообщили в среду Trend в ЕБРР.

"Для меня большая честь возглавлять бакинскую команду ЕБРР, которой я давно восхищаюсь. Азербайджан обладает устойчивой экономикой, которая преодолела значительные трудности. Вместе с ЕБРР я буду использовать свою энергию и опыт, чтобы поддержать стремление Азербайджана расширить свою экономическую базу и укрепить ненефтяной сектор", - сказала Муравидзе.

Как сообщил ЕБРР, Муравидзе работает в ЕБРР с 2003 года. Она является заместителем директора и старшим банкиром, а также региональным координатором производственного сектора Банка и сектора услуг. Ранее она также врменнно руководила Тбилисским офисом ЕБРР.

ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Азербайджане, где он инвестировал более 3,5 миллиардов евро в 188 проектах финансового, корпоративного, инфраструктурного и энергетического секторов, большинство из которых были реализованы в частном секторе.