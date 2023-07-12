Glensol и ENRX организовали День открытых дверей для демонстрации критически важных технологий

На днях, Glensol совместно с глобальнoй компанией ENRX (ранее - EFD), занимающейся разработкой зеленой технологий, организовали День открытых дверей для своих клиентов на территорий мастерской Glensol - Your One Stop Shop.

Двухдневное мероприятие было посвящено празднованию нового партнерства между компаниями Glensol и ENRX, а также презентации фирменной технологии ENRX - систем индукционного нагрева (heating solutions), широко используемых для морских технологий.

Анар Оруджев, заместитель генерального директора компании Glensol, в ходе своего выступления сказал: “Вступление в партнерские отношения является для нас стратегическим решением. При выборе наших партнеров мы уделяем приоритетное внимание трем фундаментальным аспектам: компетенции, устойчивость и развитие способностей местных кадров – которые являются ключевыми факторами для выполнения наших обязательств с максимально возможным качеством.

Наше стратегическое партнерство с ENRX является хорошим примером в этом отношении. ENRX с многолетним опытом в области индукционного нагрева и других экологичных решений содействует нам предоставлять услуги по техническому обслуживанию оффшорным апликациям более безопасным, экономичным, быстрым и, что наиболее важно, устойчивым образом.

Наши высококвалифицированные инженеры используют оборудование для индукционного нагрева во взрывоопасных зонах, где запрещается использовать открытое пламя, для мгновенного подачи и распределения тепла в течение нескольких секунд и легкого и безопасного удаления металлических компонентов. Наконец, я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить нашу компанию-партнера за всю их поддержку в обучении наших местных специалистов эффективному использованию этой передовой технологии, что является важным вкладом в стратегию

национализации”.

Скотт Клайв Дональд, исполнительное лицо по развитию бизнеса компании ENRX, заявил: “Компании ENRX и Glensol будут тесно сотрудничать в целях предоставления услуг всем клиентам в Каспийском регионе. Опытные инженеры компании Glensol и квалифицированные инженеры компании ENRX способны с легкостью выполнять технические работы, жизненно важные для отрасли, в том числе работы от термоусадочной установки, предварительного снятия покрытия и

предварительной и послесварочной термообработки металлов до снятия болтов.

Благодаря текущему тесному сотрудничеству обеих сторон, обе компании смогут предоставлять клиентам комплексные услуги, обеспечивая еще большую устойчивость бизнеса и отрасли в более широком масштабе. И в этом смысле двухдневное мероприятие имело большой успех, поскольку позволило клиентам получить знания и увидеть, какую ценность наши услуги могут принести им и отрасли их деятельности в целом”.

Примечание для редакторов Glensol, основанная в 2012 году, как дочерняя компания Nobel Energy по эксплуатации

месторождений и обслуживанию оборудования, является надежным поставщиком вращающегося оборудования для местных и международных нефтегазовых компаний, в том числе услуг по обслуживанию турбомашин и систем управления, эксплуатации и технического обслуживания, для SOCAR, bp и других крупных энергетических компаний в регионе и по всему миру.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.glensol.az