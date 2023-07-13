Yelo Bank принял участие в Инновационном Аграрном Фестивале

Yelo Bank, отличающийся своей поддержкой фермеров и предпринимателей, принял участие в долгожданном Инновационном Аграрном Фестивале в районе Барда. На фестивале, организованный при поддержке Министерств Сельского Хозяйства, Науки и Образования, приняли участие более 1200 фермеров и более 300 учащихся профессиональных сельскохозяйственных училищ. В фестивале, Yelo Bank представил инновационные решения и специально разработанную современную кредитную карту Агро для потребностей занятых сельским хозяйством предпринимателей.

Эта карта предлагает фермерам возможность быстрой оплаты, конкурентные процентные ставки и эксклюзивные преимущества. Основным преимуществом Агро кредитной карты с лимитом до 5000 AZN является включение льготного срока в любые наличные средства, снятые с карты. Стоит отметить, что Агро кредитная карта является бесплатной. С помощью Агро кредитной карты можно без комиссии снимать наличные средства как в банкоматах и офисах Yelo Bank, так и в банкоматах Azərpoçt.

Yelo Bank, активно цифровизирующийся в последние годы, вскоре представит новые продукты для бизнес-владельцев и улучшит услуги. Более подробную информацию о кредитной карте Агро и других предложениях для бизнеса можно получить по ссылке: https://bit.ly/bznprd



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