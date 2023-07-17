В Азербайджане в связи с инфляцией создана рабочая группа (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Создана рабочая группа с целью обеспечения снижения инфляции в Азербайджане до приемлемого для экономического роста уровня, дальнейшего совершенствования системы анализа и мониторинга, позволяющей количественно и качественно оценивать инфляционные процессы и их причины, а также усиления межведомственной координации в этой области.

Как сообщает в понедельник Trend, распоряжение об этом подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Руководителем рабочей группы назначен руководитель Аппарата Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

Членами рабочей группы являются:

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики

Заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике

Заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики

Начальник Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики

Генеральный директор Центрального банка Азербайджанской Республики.

Рабочей группе поручается принять меры по дальнейшему усилению работы, связанной с анализом инфляционных процессов в Азербайджане и совершенствованию мониторинга цен, обеспечить представление один раз в месяц отчета о результатах работы в Кабинет Министров Азербайджанской Республики.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

В сообщении Кабинета министров отмечается, что активизация инфляционных процессов в последнее время стала одним из основных вызовов, с которыми сталкивается мировая экономика.

"Продолжающаяся геополитическая напряженность в мире, введенные экономические санкции, осложнения, вызванные пандемией, все еще не полностью устранены, обострение климатических изменений и неопределенность в отношении перспектив мировой экономики влияют на инфляционные процессы.

Учитывая активизацию внутренних и особенно внешних факторов инфляции в стране, была проведена важная работа по формированию рамок эффективной борьбы с ростом цен. Проводимые в этом направлении антиинфляционные меры создали предпосылки для предотвращения резкого роста инфляции.

Однако выявление факторов, влияющих на инфляцию в стране, дальнейшее усиление системы мониторинга и анализа динамики цен, формирование тесной координационной структуры в этом направлении имеют важное значение с точки зрения достижения уровня инфляции, поддерживающего экономический рост и социальное благосостояние", - говорится в сообщении.