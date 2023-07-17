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Страховой рынок Азербайджана в 2023 году вырастет - ЦБА (Дополнено)

Экономика Материалы 17 июля 2023 11:22 (UTC +04:00)
Страховой рынок Азербайджана в 2023 году вырастет - ЦБА (Дополнено)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована 17 июля в 10:44)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает, что объем страхового рынка в текущем году достигнет 1,2-1,3 милллиарда манатов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана Зия Алиев в ходе конференции "Способы успешного разрешения страховых споров".

«В 2019 году в Азербайджане было собрано 650 миллионов манатов страховых премий. В 2023 году эта цифра составит 1,2-1,3 миллиарда манатов, а это означает, что за последние четыре года страховой рынок вырастет почти в два раза", - сообщили в ЦБА.

Напомним, что в 2022 году страховые компании в Азербайджане собрали страховых премий на сумму свыше 970,822 миллиона манатов, а выплаты составили 433,202 миллиона манатов.

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