Страховой рынок Азербайджана в 2023 году вырастет - ЦБА (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 17 июля в 10:44)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает, что объем страхового рынка в текущем году достигнет 1,2-1,3 милллиарда манатов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана Зия Алиев в ходе конференции "Способы успешного разрешения страховых споров".

«В 2019 году в Азербайджане было собрано 650 миллионов манатов страховых премий. В 2023 году эта цифра составит 1,2-1,3 миллиарда манатов, а это означает, что за последние четыре года страховой рынок вырастет почти в два раза", - сообщили в ЦБА.

Напомним, что в 2022 году страховые компании в Азербайджане собрали страховых премий на сумму свыше 970,822 миллиона манатов, а выплаты составили 433,202 миллиона манатов.