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Активизация Совета медиации поможет более глубокому формированию страховой грамотности в Азербайджане

Экономика Материалы 17 июля 2023 11:40 (UTC +04:00)
Активизация Совета медиации поможет более глубокому формированию страховой грамотности в Азербайджане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Судебные иски в Азербайджане могут так или иначе нанести ущерб репутации участников страхового рынка.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев в ходе конференции «Способы успешного разрешения страховых споров».

«В 2021 году количество судебных дел, зарегистрированных в сферах экономической деятельности, составило 1 223, из которых 564 включали сферу страхования наряду с другими исключительными сферами. В этом смысле хочу отметить, что активизация Совета по посредничеству в качестве альтернативного механизма разрешения страховых споров создаст почву как для сокращения ставки, близкой к 40% по судебным делам в этой области, так и для справедливого разрешения споров, более глубокого формирования страховой грамотности», - отметил он.

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