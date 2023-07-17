В рамках заседания ICCIA в Баку подписаны соглашения

БАКУ/Trend/ - В рамках 35-го заседания Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA), начавшегося в Баку 17 июля, между сторонами были подписаны 4 Меморандума о взаимопонимании.

Как сообщает Trend, подписаны следующие документы:

- Меморандум между Халяльной службой Исламской палаты и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей);

- Меморандум между Торговой палатой Мавритании и Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой;

- Меморандум между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Министерства экономики (KOBIA) и Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой (ICCIA);

- Меморандум между ICCIA, KOBIA, Международной исламской бизнес-ассоциацией, Государственным агентством по туризму и ООО «Caspian Event Organisers».

Отметим, что 17 июля в Баку начало работу 35-е заседание Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты.

На открытии заседания Совета директоров принимают участие около 100 делегаций из 20 стран, в том числе Турции, Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Кувейта, Египта, а также представители госструктур Азербайджана, члены Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты.