Азербайджан - пример эффективного управления внешним государственным долгом

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проделал большой путь в достижении улучшения своего финансового положения. Благодаря множеству факторов, включая укрепление дисциплины в финансовом секторе, проведение налоговых и таможенных реформ, а также обеспечение прозрачности, стране удалось значительно улучшить свою финансовую стабильность и эффективность. Успешное управление государственным бюджетом и превышение ожидаемых сборов позволили Азербайджану пересмотреть бюджетные показатели, обеспечив тем самым новые возможности для решения приоритетных задач страны.

В своем выступлении на совещании, посвященном социально-экономическим итогам первого полугодия текущего года Президент Ильхам Алиев отметил улучшение финансового положения Азербайджана.

"Тому есть много причин. Во-первых, укрепление дисциплины в финансовом секторе, продолжение реформ в налоговых и таможенных органах, обеспечение прозрачности – все эти факторы позволили нам уже в середине года пересмотреть бюджет и внести уточнения. Это очень радует, так как объем собранных средств намного превосходит прогнозы. Наш государственный бюджет на этот год уже достиг рекордного уровня, превысив 33 млрд манатов. Однако получение дополнительных доходов в первом полугодии позволило нам внести дополнения в бюджет для решения остро необходимых вопросов, что мы и сделали. Сегодня объем нашего бюджета составляет более 36 млрд манатов, и, конечно же, это позволяет нам реализовывать основные инвестиционные проекты страны. Прежде всего, хочу еще раз сказать, мы должны придать новый импульс крупномасштабным работам по строительству на освобожденных территориях и наращивать нашу военную мощь, - отметил глава государства.

Как сказал Trend доктор философии по экономике Ильгар Велизаде, процессы, которые наблюдаются в финансовом секторе Азербайджана, в частности, повышение прозрачности в финансовой отчетности, оптимизация налогов, а также деятельность таможенных служб и налоговых служб, все вместе приводят к повышению эффективности выполнения бюджета.

"Здесь стоит обратить внимание на то, что этому также способствует достаточно эффективная монетарная политика, проводимая Центральным банком Азербайджана. Это также позволяет сохранять валютный курс стабильным на протяжении длительного времени, несмотря на волатильность курса валют в соседних странах. В Азербайджане такого не наблюдается, что способствует сохранению устойчивости финансовой системы", - подчеркнул он.

Велизаде отметил, что эти процессы происходят параллельно с активизацией участия Азербайджана в регионально-экономических и международно-экономических процессах, в частности, через реализацию крупных транспортных проектов и транзитных проектов.

"Здесь повышение эффективности налоговых и таможенных служб, цифровизация отчетности и централизация деятельности служб позволяют обеспечить эффективность аппарата, связанного с обеспечением финансовой и экономической устойчивости. Это повышает эффективность таких служб, как налоговая служба и органы, ведущие учет и контроль за экономической деятельностью. Следует отметить, что на протяжении последнего времени также продолжается процесс непрерывного совершенствования налогового законодательства, которое играет важную роль в повышении эффективности документооборота и отчетности, что, в свою очередь, способствует выводу из тени отдельных активов. Таким образом, наш бюджет становится все более совершенным в плане исполнения", - сказал он.

По словам доктора философии по экономике Фараджа Ахундова, несмотря на то, что на сегодняшний день налоговая система Азербайджана имеет гораздо более льготные условия, упрощенный порядок, сумма налоговых поступлений в бюджет растет.

"То есть предприниматели понимают, что в настоящий момент для успешного получения кредитов, показа хорошей деятельности своей компании и выхода на международный рынок необходимо платить налоги, иметь правильную бухгалтерию и опыт финансового управления в соответствии с мировыми стандартами. Наблюдается тенденция к переходу многих компаний на эту рабочую схему, что в свою очередь приводит к увеличению поступлений в бюджет", - отметил он.

Ахундов также отметил, что параллельно с увеличением бюджета увеличиваются расходы на социальную сферу.

"То есть, соответственно, увеличиваются пенсии и зарплата в бюджетных структурах, и часть этих средств направляется на улучшение социальной жизни в стране. Увеличение бюджета с 33 миллиардов до 36 миллиардов показывает стабильный рост экономики Азербайджана, что делает страну привлекательной для иностранных инвесторов, которые видят предсказуемость и прогнозируемость азербайджанской экономики, а также финансовую стабильность и выгоду. Таким образом, можно сделать вывод, что азербайджанская экономика сейчас находится на стадии роста, несмотря на пандемию и кризис. С учетом мировых тенденций, внешней инфляции и геополитической ситуации, финансовое состояние Азербайджана улучшается. Экономический рост и динамика находятся на восходящей траектории, что приведет к еще большему улучшению финансового состояния страны", - отметил он.

Стоит также подчеркнуть, что в первом полугодии текущего года экономика страны продолжила устойчивое развитие, возрастающее геополитическое и геоэкономическое значение нашего государства в регионе и мире открыло дополнительные возможности для более быстрого и устойчивого социально-экономического развития.

По словам заместителя директора департамента макроэкономического прогнозирования и анализа Министерства экономики Азербайджана Вугара Абдуллаева, есть ряд причин улучшения финансового положения страны.

«Одной из причин можно назвать рост налоговых поступлений. Так, в январе-июне 2023 года налоговые поступления составили 2,7 миллиарда манат, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года означает рост на 42 процента. Доходы в ненефтегазовом секторе также выросли. Средства, поступившие от приватизации в государственный бюджет, также увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, в результате антиинфляционных мер, реализуемых на фоне глобальной инфляции и утвержденного правительством плана мероприятий, инфляционные процессы в стране замедляются. За счет реализации возможностей, созданных в текущих экономических условиях, в том числе транзитного потенциала, объем экспорта увеличился, а внешнеторговый баланс страны продолжал иметь большой профицит», - сказал он.

Абдуллаев отметил, что в дополнение к вышеперечисленному реализация гибких мер, положительно способствующих созданию благоприятной деловой среды в стране, а также увеличение масштабов восстановительно-строительных работ на освобожденных от оккупации территориях, расширение деятельности предприятий, зарегистрированных в промышленных зонах, продолжение мероприятий в области приватизации государственного имущества и другие такие меры создали условия для расширения финансовых возможностей страны.

«Кроме того, эффективное управление энергетическими ресурсами страны и высокие цены на нефть и газ на мировом рынке, создали дополнительные возможности для финансово-экономической системы», - сказал он.

Эффективное управление государственным долгом становится одной из ключевых задач для многих стран. Стремясь обеспечить устойчивое развитие и экономическую стабильность, правительства активно работают над сокращением объема внешнего государственного долга. В этом контексте Азербайджан демонстрирует впечатляющие достижения в области управления внешним государственным долгом, основываясь на реализации стратегических задач, поставленных несколько лет назад.

В своем выступлении на совещании, посвященном социально-экономическим итогам первого полугодия текущего года Президент Ильхам Алиев отметил, что была достигнута поставленная цель уменьшить объем внешнего государственного долга до менее 10% от валового внутреннего продукта.

"Мы также построили нашу работу по управлению внешним государственным долгом на основе поручений, данных мною несколько лет назад. Несколько лет назад я сказал, что мы должны поставить цель, - и мы поставили ее, - чтобы объем нашего внешнего государственного долга был ниже 10 процентов от валового внутреннего продукта. Мы уже достигли этой цели. В абсолютных цифрах наш долг составляет всего 6,7 миллиарда долларов, это примерно 10 процентов нашего валового внутреннего продукта. Конечно, окончательные показатели нашего валового внутреннего продукта будут подсчитаны в конце года. Но уже сейчас можно дать прогноз. В первые шесть месяцев валовой внутренний продукт составил более 60 миллиардов манатов", - отметил глава государства.

Стоит также отметить, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что Азербайджан в период до 2025 года сократит долг более чем на три процента от ВВП.

Достижение Азербайджаном цели по сокращению внешнего государственного долга до уровня ниже 10 процентов от валового внутреннего продукта является значимым успехом для страны. Это свидетельствует о тщательном и эффективном управлении финансовыми ресурсами и ответственном подходе к фискальной политике.

Такие достижения позволяют Азербайджану обеспечить устойчивость своей экономики и создать благоприятные условия для роста и развития. Стабильное снижение внешнего государственного долга демонстрирует финансовую независимость и уверенность Азербайджана на международной арене. Продолжение таких положительных тенденций будет способствовать дальнейшему укреплению экономики и повышению благосостояния граждан.

В целом, рост финансовых показателей Азербайджана является важным показателем ее экономического развития и устойчивости. Уточнение государственного бюджета и увеличение его объема, включая дополнительные доходы в первом полугодии, создали благоприятную ситуацию для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов страны, особенно в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура, а также укреплении военной мощи.

Азербайджан продолжает сосредоточивать свои усилия на достижении этих приоритетных задач, что отражает его стремление к стабильности, развитию и благополучию для своих граждан. Результаты, достигнутые в области финансов, предоставляют Азербайджану возможность надежно и уверенно двигаться вперед на пути к процветанию и успеху.