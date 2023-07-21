При организации ЗАО «AzerGold» в Дашкесане началась очередная акция по медосмотру (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При поддержке Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» и «Bakı Sağlamlıq Mərkəzi» дан старт очередному выездному медицинскому осмотру жителей села Човдар, населенного пункта Шадах, сел Чайкенд, Гушчу, Баян и других сел, расположенных в Дашкесанском районе, вблизи золотого рудника «Човдар». В первый день акции к процессу обследования были привлечены члены семей шехидов, проживающие на территории района, а также участники войны.

В ходе акции, организованной под девизом «Здоровье прежде всего» в рамках 100-летия Великого Лидера Гейдара Алиева, местные жители смогут бесплатно воспользоваться различными медицинскими услугами в течение трех дней. В рамках акции, которая продлится до 22 июля, планируется обследование бригадой профессиональных врачей около 500 жителей. Граждане смогут обратиться к хирургу, ЛОР, терапевту, эндокринологу, кардиологу, неврологу, педиатру, сделать УЗИ, ЭХО, ЭКГ, сдать общий анализ крови и мочи, пройти амбулаторный мониторинг артериального давления, а также определить уровень сахара в крови.

В первый день акции место проведения обследования посетили член Правления, заместитель председателя ЗАО «AzerGold» Хайям Фарзалиев и другие официальные гости, которые понаблюдали за ходом процесса осмотра.

Отметим, что акция выездного медосмотра направлена на повышение доступности услуг в сфере здравоохранения для местных общин, особенно для жителей отдаленных сел, а также на пропаганду культуры профилактических осмотров. В ходе проводимых с 2021 года подобных акций около 1500 жителям Дашкесана были бесплатно оказаны различные медицинские услуги. Гражданам, у которых в ходе обследований были выявлены различные диагнозы, были назначены соответствующие курсы лечения.

Напомним, что данного рода проекты, которые направлены на оказание заботы о семьях, особенно относящихся к социально уязвимой группе населения и проживающих в городах, селах и поселках, расположенных вблизи рудников в регионах, где Общество проводит деятельность, будут осуществляться и впредь.