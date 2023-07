Новшество на Кавказе, привнесенное азербайджанскими женщинами

БАКУ /Trend/ - Быть женщиной-предпринимателем непросто. При этом надо отметить, что женщины обладают всем необходимым потенциалом, чтобы осуществлять большие задачи, воплощать в жизнь грандиозные инициативы. И немаловажную роль здесь играют мотивирующие факторы. В этом направлении два года назад в Азербайджане при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) была реализована Женская Национальная Бизнес-Повестка, которая считается одной из самых серьезных и надежных платформ для продвижения женского предпринимательства во многих странах и поддержки женщин на рабочих местах.

Женская Национальная Бизнес-Повестка - это эффективная платформа, которая будет служить мостом между деловыми женщинами, которые хотят работать независимо и открыты для инноваций, и государственными структурами, общественностью. Одним из важных фактов является то, что Азербайджан является на Кавказе первой страной, внедрившей эту платформу.

Подготовленный благодаря высокому профессионализму, тщательным исследованиям, обсуждениям в фокус-группах и аналитическим опросам рекомендательный документ Женская Национальная Бизнес-Повестка включает в себя пути оперативного решения вопросов, преодоления трудностей, с которыми женщины сталкиваются в своей работе, деловой жизни. Как азербайджанским женщинам правильно воспользоваться этими рекомендациями, чтобы быстрее увидеть и оценить свои возможности, сделав решительные шаги вперед? Мы спросили об этом основателя платформы "Азербайджанские женщины в науке" (AWiS) Гюнель Агабейли, которая внесла свой вклад в разработку данного документа.

Женщины, которые вдохновляют

Перечисление проектов, реализованных этой молодой женщиной - Гюнель Агабейли и ее командой, заняло бы много времени. Это и проект "Then and Beyond" при финансовой поддержке USAID, и инициатива наставничества "Mind and Triad", и образовательная программа “Фантастическая четверка”, и сотни новых надежд и ожиданий, которые приведут женщин к успеху... В числе этих начинаний так же Женская Национальная Бизнес-Повестка.

По словам Агабейли, то, что Азербайджан первым в регионе осуществляет такую важную инициативу - это гордость и большая ответственность.

"Предпринятые нами шаги, полученный опыт, достигнутые успехи станут примером для других государств Кавказа и будут воодушевлять их на инициативы в этом направлении. Что касается рекомендаций в документе, то для достижения цели нужен командный подход. Поэтому мы, AWiS, взяли на себя определенные задачи. Прежде всего, увеличение числа женщин-топ-менеджеров и сотрудников. Не секрет, что в руководстве большинства частных компаний, а также государственных органов преобладают мужчины. Возможности карьерного роста и развития связаны не только с перформансом, но и с рисками. Однако руководители по какой-то причине считают, что женщины более рискованны в рабочей среде, чем мужчины. Очень важно сломать этот стереотип как на словах, так и на деле. Еще одна важная рекомендация - устранение порога пособий, выплачиваемых вышедшим в декрет женщинам, решение проблем с удаленной работой и отпуском. Следующей важной рекомендацией является внесение в Трудовой кодекс соответствующих изменений в связи с дискриминацией и травлей женщин на рабочем месте. Итак, как мы можем Женская Национальная Бизнес-Повестка? Основная цель нашей организации - просвещение женщин, с тем, чтобы они достигли перехода к развитию, карьерному росту. Рада, что рекомендации в документе совпадают с целями нашей организации", - сказала она.

Например, по словам Агаевой, рекомендация о возможности удаленной работы для родителей позволит женщинам уделять время своим детям и заботиться о них, не опасаясь потерять работу.

"Знаете ли вы, что быть родителем в настоящее время является дорогостоящим процессом и сопряжено с большими расходами, будь то до или после родов. В большинстве случаев справляться с расходами непросто, если в семье работает только один человек. Естественно, здесь речь идет о семьях со средним и низким доходом. Карьера наших женщин не пострадает, они не останутся без работы, если будут соблюдаться рекомендации Женская Национальная Бизнес-Повестка и государственные институты будут поддерживать нас на законодательном уровне. И самое главное, женщины внесут экономический вклад в свои семьи. Это означает, что в семьях не будет стресса и ребенок будет расти счастливым. Это всего лишь пример важного преимущества Женская Национальная Бизнес-Повестка. А таких рекомендаций десятки. Я уверена, что как для нашей организации, так и для различных секторов Женская Национальная Бизнес-Повестка открывает новые, четко очерченные перспективы, и эти рекомендации откроют различные возможности для тысяч женщин", - добавила она.