Швейцарская компания «Argor-Heraeus» положительно оценила деятельность ЗАО «AzerGold» (R)

БАКУ /Trend/ - Представители швейцарской международной аффинажной компании «Argor-Heraeus», с которой Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» сотрудничает с 2017 года с целью аффинажа и реализации на внешнем рынке производимых ЗАО сплавов, содержащих золото и серебро, побывали в нашей стране.

Визит состоялся в рамках программы «Ответственного поставщика» Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, членом которой является компания «Argor-Heraeus. Представители компании провели различные встречи в головном офисе Общества, а также посетили Човдарский интегрированный региональный участок по переработке, расположенный в Дашкесанском районе.

Вице-президент международной компании, финансовый директор глобального бизнес-подразделения Франк Морхардт и официальный представитель по контролю качества Марьяна Четербок оценили деятельность Общества исходя из международных требований и критериев прозрачности. Так, гости наглядно ознакомились с процессом добычи и производства, работой, проделанной в сфере охраны окружающей среды, обеспечения здоровья и безопасности труда, условиями труда, созданными для работников, и др.

Аудиторская делегация также посетила место проведения очередной акции по выездному медицинскому осмотру жителей сел, расположенных вблизи золотого рудника «Човдар», понаблюдала за процессом обследования, провела различные опросы местных жителей. Были собраны и проанализированы данные о проектах, реализуемых в сфере корпоративной социальной ответственности Общества. В качестве предварительного результата проверки было отмечено формирование положительного мнения, подчеркнуто, что деятельность ЗАО организована в соответствии с международными стандартами, нормами и принципами в горнодобывающей сфере.

Отметим, что в соответствии с международной практикой авторитетные аффинажные компании изучают деятельность добывающих компаний на основе нескольких критериев, проводят различные поэтапные проверки по процедурам KYC («Know Your Customer» – «Знай своего клиента») и «Due Diligence» («Юридическая экспертиза»), которые считаются во всем мире в качестве основных требований. Только после того, как будет установлено, что компания соответствует всем стандартам, она получает положительное заключение о возможности аффинажа производимых ею сплавов. Напомним, что соответствующее положительное заключение ЗАО «AzerGold» было представлено в 2017 году.