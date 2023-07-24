Hesab.az и AccessBank представляют дебетовую карту "Hesab" (R)

БАКУ/Trend/ - GoldenPay/Hesab.az и AccessBank предлагают дебетовую карту "Hesab" для более выгодных и экономичных платежей.

Эта карта предоставляет до 30% кэшбэк на платежи, совершенные в партнерских заведениях AccessBank, а также удваивает количество коинс при онлайн-платежах через платформу Hesab.az. На карте также предоставляются бесплатные услуги SMS-уведомлений. Вскоре также на карте будут доступны кредитные возможности.

Заказ и доставка дебетовой карты "Hesab" осуществляются бесплатно. Карту можно заказать через мобильное приложение Hesab.az или на веб-сайте в разделе "Hesab kart": https://hesab.az/#/hesab-card-order

Также можно заказать дебетовую карту "Hesab" в ближайших филиалах AccessBank. Для заказа карты достаточно предъявить удостоверение личности.

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.