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myCard Junior поддержит наших юных спортсменов на XVII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ФОТО)

Экономика Материалы 25 июля 2023 10:54 (UTC +04:00)
myCard Junior поддержит наших юных спортсменов на XVII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ/Trend/- AccessBank совместно с VISA - партнёром Национального олимпийского комитета, вручила дебетовые карты myCard Junior на базе VISA Platinum юным спортсменам, участвующим в XVII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале. Кроме того, тренерскому составу были предоставлены специальные карты myCard Premium категории Platinum. Юношеская олимпийская команда, состоящая из юных спортсменов, будет пользоваться привилегиями карт AccessBank-a VISA на протяжении всего фестиваля в Мариборе, Словения.

Реализованный при поддержке AccessBank, проект предлагает дополнительные возможности для спортсменов. myCard Junior позволит им воспользоваться такими преимуществами, как ежедневные покупки, онлайн-платежи и получения кешбека, начисления процентов при положительном балансе карты, кэшбэк в партнерских сетях, страхование от задержки рейса и потери багажа, бесплатный доступ в VIP-залы аэропортов, услуги консьержа по любым вопросам и другие привилегии.

Отметим, что на Играх, проходящих в Мариборе, Азербайджан будет представлен 36 спортсменами в дисциплинах легкой атлетики, тенниса, плавания, велоспорта, маунтинбайка, дзюдо и гимнастики. Официальная церемония открытия фестиваля состоится 23 июля, а закрытие — 29 июля. В фестивале примут участие около 3600 юных спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 48 стран-участниц, соревнующихся в 11 видах спорта.

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 30 филиал, 14 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.

myCard Junior поддержит наших юных спортсменов на XVII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ФОТО)
myCard Junior поддержит наших юных спортсменов на XVII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ФОТО)
myCard Junior поддержит наших юных спортсменов на XVII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ФОТО)
myCard Junior поддержит наших юных спортсменов на XVII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ФОТО)
myCard Junior поддержит наших юных спортсменов на XVII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ФОТО)
myCard Junior поддержит наших юных спортсменов на XVII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ФОТО)
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