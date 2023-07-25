myCard Junior поддержит наших юных спортсменов на XVII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (ФОТО)

БАКУ/Trend/- AccessBank совместно с VISA - партнёром Национального олимпийского комитета, вручила дебетовые карты myCard Junior на базе VISA Platinum юным спортсменам, участвующим в XVII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале. Кроме того, тренерскому составу были предоставлены специальные карты myCard Premium категории Platinum. Юношеская олимпийская команда, состоящая из юных спортсменов, будет пользоваться привилегиями карт AccessBank-a VISA на протяжении всего фестиваля в Мариборе, Словения.

Реализованный при поддержке AccessBank, проект предлагает дополнительные возможности для спортсменов. myCard Junior позволит им воспользоваться такими преимуществами, как ежедневные покупки, онлайн-платежи и получения кешбека, начисления процентов при положительном балансе карты, кэшбэк в партнерских сетях, страхование от задержки рейса и потери багажа, бесплатный доступ в VIP-залы аэропортов, услуги консьержа по любым вопросам и другие привилегии.

Отметим, что на Играх, проходящих в Мариборе, Азербайджан будет представлен 36 спортсменами в дисциплинах легкой атлетики, тенниса, плавания, велоспорта, маунтинбайка, дзюдо и гимнастики. Официальная церемония открытия фестиваля состоится 23 июля, а закрытие — 29 июля. В фестивале примут участие около 3600 юных спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 48 стран-участниц, соревнующихся в 11 видах спорта.

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 30 филиал, 14 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

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*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.