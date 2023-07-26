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Open Banking является приоритетным направлением деятельности Центробанка Азербайджана

Экономика Материалы 26 июля 2023 12:16 (UTC +04:00)
Open Banking является приоритетным направлением деятельности Центробанка Азербайджана

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Open Banking является приоритетным и стратегическим направлением деятельности Центрального банка Азербайджана.

Об этом сказал в среду, отвечая на вопрос Trend председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, согласно принятому 14 июля закону «О платежных услугах и платежных системах» в нынешнем году ожидается внедрение расширенных возможностей «Открытого банкинга».

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