Получить зарплатную карту в Azer Turk Bank стало проще

БАКУ/Trend/ - В целях повышения качества обслуживания клиентов, государственный банк Azer Turk Bank полностью упростил процесс заказа и получения зарплатных карт юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, для своих сотрудников.

Так, с помощью нового функционала, запущенного Банком в сервисе интернет-банкинга «atb business», появилась возможность формирования договора заказа зарплатных карт и подписания его в электронном виде клиентом и банком.

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, клиентам - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам достаточно подключиться к услуге "atb business", открыв счет в Банке.

Напоминаем, что зарплатная карта является полнофункциональной, а ее главная особенность заключается в том, что до 30% платежей, совершенных в торговых объектах по этим картам, возвращаются на счет в виде кэшбэка, а на остаток начисляются ежедневные проценты по годовой ставке 5%.

С более подробной информацией об услугах и продуктах банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру 945.