Кредит от Yelo Bank всего за 2 минуты! (R)

Yelo Bank, который всегда подписывает инновационные идеи,
ориентированные на клиента, предлагает полностью онлайн-кредит без
посещения филилала. Таким образом, забудьте о долгих очередях,
утомительных процедурах оформления документов и необходимости идти
в филиал в жару. Просто скачайте мобильное приложение Yelo и
получите кредит в любое время и в любом месте.
Процесс оформления занимает всего несколько кликов, и ваш кредит будет одобрен менее чем за 2 минуты. Если у вас уже есть карта Yelo, средства кредита немедленно переводятся на ваш счет. Для клиентов, у которых нет карты Yelo, средства будут предоставлены на карте и доставлены бесплатно на указанный адрес.
Преимущества кредитного продукта Yelo Bank:
- Максимальная сумма: 50 000 AZN
- Срок: до 48 месяцев
- Годовая процентная ставка: начиная всего с 11,7%
Кроме того, вы можете использовать мобильное приложение Yelo для
своевременного погашения кредита. Чтобы воспользоваться удобством
полностью онлайн-кредита:
Заказ кредита - https://bit.ly/ylthkr
Мобильное приложение Yelo - https://bit.ly/yljbn
Вас интересует кредит наличными? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам через Facebook, Instagram или WhatsАpp.
Yelo Bank – Яркий банкинг!