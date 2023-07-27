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Кредит от Yelo Bank всего за 2 минуты! (R)

Экономика Материалы 27 июля 2023 11:11 (UTC +04:00)
Кредит от Yelo Bank всего за 2 минуты! (R)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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Yelo Bank, который всегда подписывает инновационные идеи, ориентированные на клиента, предлагает полностью онлайн-кредит без посещения филилала. Таким образом, забудьте о долгих очередях, утомительных процедурах оформления документов и необходимости идти в филиал в жару. Просто скачайте мобильное приложение Yelo и получите кредит в любое время и в любом месте.

Процесс оформления занимает всего несколько кликов, и ваш кредит будет одобрен менее чем за 2 минуты. Если у вас уже есть карта Yelo, средства кредита немедленно переводятся на ваш счет. Для клиентов, у которых нет карты Yelo, средства будут предоставлены на карте и доставлены бесплатно на указанный адрес.

Преимущества кредитного продукта Yelo Bank:

  • Максимальная сумма: 50 000 AZN
  • Срок: до 48 месяцев
  • Годовая процентная ставка: начиная всего с 11,7%

Кроме того, вы можете использовать мобильное приложение Yelo для своевременного погашения кредита. Чтобы воспользоваться удобством полностью онлайн-кредита:
Заказ кредита - https://bit.ly/ylthkr
Мобильное приложение Yelo - https://bit.ly/yljbn

Вас интересует кредит наличными? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам через Facebook, Instagram или WhatsАpp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

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