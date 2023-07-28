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При поддержке AccessBank для журналистов были проведены семинары по визуализации данных (R)

Экономика Материалы 28 июля 2023 16:44 (UTC +04:00)
При поддержке AccessBank для журналистов были проведены семинары по визуализации данных (R)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ/Trend/ - По случаю Национального Дня Прессы, известный медиаэксперт из Турции, Рахим Ак, провел семинар для журналистов на тему обработки и визуализации данных. В мероприятии приняли участие около 30 представителей местных СМИ, специализирующихся в экономической и финансовой сферах. Эксперт поделился, как и теоретическими, так и практическими знаниями по внедрению современных технологий в журналистику. В рамках семинара были представлены инструменты, используемые в журналистике данных, а также информация о последних трендах в медиаиндустрии.

Рахим Ак обладает значительным опытом в журналистике в сфере финансов и бизнеса в Турции. Он работал в журнале «Пара», а также был корреспондента в газетах «Dünya» и «Sabah». Позднее, он стал финансовым редактором газеты «Habertürk» и продолжил свою деятельность на сайте Habertürk.com. На 12-й церемонии вручения наград "Призы за достижения", проводимой Ассоциацией Экономических Журналистов, статья Рахима Ака под названием «Великий поворот на фондовой бирже» была признана «Интернет-новость года».

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 30 филиал, 14 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

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При поддержке AccessBank для журналистов были проведены семинары по визуализации данных (R)
При поддержке AccessBank для журналистов были проведены семинары по визуализации данных (R)
При поддержке AccessBank для журналистов были проведены семинары по визуализации данных (R)
При поддержке AccessBank для журналистов были проведены семинары по визуализации данных (R)
При поддержке AccessBank для журналистов были проведены семинары по визуализации данных (R)
При поддержке AccessBank для журналистов были проведены семинары по визуализации данных (R)
При поддержке AccessBank для журналистов были проведены семинары по визуализации данных (R)
При поддержке AccessBank для журналистов были проведены семинары по визуализации данных (R)
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