При поддержке AccessBank для журналистов были проведены семинары по визуализации данных (R)

БАКУ/Trend/ - По случаю Национального Дня Прессы, известный медиаэксперт из Турции, Рахим Ак, провел семинар для журналистов на тему обработки и визуализации данных. В мероприятии приняли участие около 30 представителей местных СМИ, специализирующихся в экономической и финансовой сферах. Эксперт поделился, как и теоретическими, так и практическими знаниями по внедрению современных технологий в журналистику. В рамках семинара были представлены инструменты, используемые в журналистике данных, а также информация о последних трендах в медиаиндустрии.

Рахим Ак обладает значительным опытом в журналистике в сфере финансов и бизнеса в Турции. Он работал в журнале «Пара», а также был корреспондента в газетах «Dünya» и «Sabah». Позднее, он стал финансовым редактором газеты «Habertürk» и продолжил свою деятельность на сайте Habertürk.com. На 12-й церемонии вручения наград "Призы за достижения", проводимой Ассоциацией Экономических Журналистов, статья Рахима Ака под названием «Великий поворот на фондовой бирже» была признана «Интернет-новость года».

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