Азербайджан открывает посольство в Словакии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Будет учреждено посольство Азербайджана в Словакии (город Братислава).

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Словацкой Республике (в городе Братислава)".

Отметим, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 23 ноября 1993 года. До сих пор посольство Азербайджана в Австрии также действует в Словакии.

Кроме того, в Словакии есть консульство Азербайджана.

Между Словакией и Азербайджаном налажен достаточно интенсивный политический диалог и поддерживаются контакты на высоком уровне.

В целом усилия в настоящее время направлены на создание более устойчивой основы и выстраивание более системного подхода к экономическому сотрудничеству.

Словацкая Республика открыта для сотрудничества с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и готова поделиться своим опытом в этой сфере, в том числе в реализации европейской политики в секторе ВИЭ.

Кроме того, словацкий оператор системы передачи при поддержке правительства готовит проект коридора для импорта азербайджанского газа для повышения надежности поставок в регионе Юго-Восточной Европы.