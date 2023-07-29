В Грузии обнародовали объем импорта авиатоплива из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Импорт авиационного керосина в Грузию в январе-июне 2023 года увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг 54,6 тысячи тонн, сообщает Trend.

Главным поставщиком авиационного керосина в Грузию является Туркменистан, который в первом полугодии 2023 года поставил 25,7 тысячи тонн, что составляет 47,1% от общего объема импорта. За Туркменистаном следует Азербайджан с поставками в размере 12,5 тысячи тонн, что составляет 22,9% от общего импорта.

Также было импортировано 9,9 тысячи тонн авиационного керосина из Греции, что составляет 18,1% от общего импорта. На долю Турции приходится 11,2%, откуда было импортировано 6,1 тысячи тонн. Мальта также внесла свой вклад в импорт, хоть и небольшой — 0,7%, с поставкой 0,4 тысячи тонн.

Согласно данным Союза импортеров нефтепродуктов, импорт смазочных материалов в Грузию в январе-июне вырос на 13,9% и составил 11,26 тысячи тонн.

Наибольший объем смазочных материалов был импортирован из Турции, что составило 2,40 тысячи тонн или 21,3% от общего импорта. За Турцией следует Иран с поставками в объеме 2,27 тысячи тонн (20,2% от общего импорта), Германия с 1,29 тысячи тонн (11,5%), Азербайджан с 0,69 тысячи тонн (6,1%), а также другие страны.