MasterCard о проблемах с бесконтактной оплатой проезда на электричках Баку-Сумгайыт

БАКУ /Trend/ -MasterCard прокомментировала проблемы с бесконтактной оплатой проезда по Apple Pay и Google Pay на пригородных электричках Баку-Сумгайыт.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе MasterCard, компания уведомлена о краткосрочных проблемах приема NFC-платежей в поездах ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

«Мы находимся в тесном контакте с банком-партнером для устранения этой проблемы», - сказали в MasterCard.

Отметим, что ранее сообщалось, что при оплате проезда на маршруту Баку-Сумгайыт с помощью Apple Pay или Google Pay списывалась сумма в двукратном размере.