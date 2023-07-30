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MasterCard о проблемах с бесконтактной оплатой проезда на электричках Баку-Сумгайыт

Экономика Материалы 30 июля 2023 21:06 (UTC +04:00)
MasterCard о проблемах с бесконтактной оплатой проезда на электричках Баку-Сумгайыт

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ -MasterCard прокомментировала проблемы с бесконтактной оплатой проезда по Apple Pay и Google Pay на пригородных электричках Баку-Сумгайыт.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе MasterCard, компания уведомлена о краткосрочных проблемах приема NFC-платежей в поездах ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

«Мы находимся в тесном контакте с банком-партнером для устранения этой проблемы», - сказали в MasterCard.

Отметим, что ранее сообщалось, что при оплате проезда на маршруту Баку-Сумгайыт с помощью Apple Pay или Google Pay списывалась сумма в двукратном размере.

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