БАКУ/Trend/ - В погоне за мечтами с "Женской Национальной Бизнес Повесткой" (ЖНБП)

- Девочки, какую профессию вы выберете, когда вырастете?

- Учителя... врача....ученого.... Создам семью и стану домохозяйкой, как моя мама...

- Мальчики, а вы?

- Полицейским! Пилотом! Футболистом! Бизнесменом! Буду богатым!

Они учатся в одном классе... Посещают одни и те же уроки...Живут в одном квартале...Но цели у них разные... Девушки очень редко мечтают стать успешными бизнес-леди. Как вы думаете, почему?

Может быть, потому, что мало примеров для подражания, историй успеха женщин, которые могли бы послужить примером для наших дочерей в деловом мире? Где вы, женщины, которые могут стать для них источником вдохновения, которые поделятся своими советами по преодолению трудностей, дадут им стимул познать себя, сделать решительный шаг вперед в нашем мире, где все еще доминирует лоббирование со стороны мужчин?

Если у нас есть крылья, мы должны научиться летать.

Сегодня мы познакомим вас с одной из таких деловых леди. Она не хочет довольствоваться успехом только в своей области. Вот почему она присоединилась к уникальной платформе под названием "Женская Национальная Бизнес Повестка" (ЖНБП), чтобы попытаться изменить жизнь других женщин, мечтающих о работе.

Наш смелый интервьюер, испытывающий гордость за то, что Азербайджан первым на Кавказе создал эту платформу - Нигяр Алескерова, основательница Ассоциации клубов и субъектов малого и среднего бизнеса (KOBSKA):

"Если видеть проблемы и озвучивать их - это процесс, то наиболее важным этапом является вынесение действенных предложений по их решению, попытка их реализации. Как KOBSKA, с самого первого дня мы активно участвовали в платформе, созданной при поддержке Агентства США по Международному Развитию (USAID), представляя ее во всех рабочих группах, давая рекомендации по решениям.

Особенно хотелось бы затронуть проблему доступа женщин к финансовым возможностям. Женщины-предприниматели составляют около 21,3% малого и среднего бизнеса в нашей стране. Несмотря на то, что наши женщины в регионе довольно способные, деловые, трудолюбивые, иногда финансовый ресурс является основным ограничивающим их фактором. Однако из опыта наших собственных проектов я знаю, что в районах есть и возможности кредита, и механизмы государственной поддержки, и грантовые программы международных организаций. Но женщины, которые хотят создать свой бизнес, иногда совершенно не осведомлены об этом. Мы на платформе "Женской Национальной Бизнес Повестки" думаем активнее действовать в этом направлении. Например, наша главная цель - создать информативные видеоролики о финансовых возможностях и сделать их доступными для женщин, чтобы стимулировать их воспользоваться ресурсами.

Сама KOBSKA - молодая организация. Но вскоре мы стали известны своими проектами. Трудности, конечно, были, но мы верили в свои способности, верили в то, что идем по правильному пути, доверяли своим товарищам. Полезно посоветоваться с успешными людьми о хороших идеях, способах их реализации. Но главное, чтобы вы не позволяли никому демотивировать вас. В связи с этим рекомендательный документ платформы представляет собой карту отличных практик и путей выхода из проблем. Потому что здесь отражены препятствия, с которыми сталкиваются сотни женщин-предпринимателей, и проверенные механизмы их решения.

Наша представленность на этой платформе также открывает для нас большие перспективы. Потому что вопросы, отраженные в документе, требуют определенных изменений на законодательном уровне. Но в то же время необходимо, чтобы произошли изменения в нашем мышлении, в нашей точке зрения. Это, конечно, займет время, но не в краткосрочной перспективе. KOBSKA готова и привержена непрерывной, устойчивой работе по поддержанию работоспособности механизмов платформы. Мы обращаемся к женщинам, которые хотят построить или развить свой бизнес: немного инициативы, немного вдохновения, немного исследований и немного идей в сочетании могут вывести вас в центр большой истории успеха. Если вы столкнулись с трудностями на этом пути, если у вас отсутствует мотивация, информации, знайте, что семья ЖНБП рядом с вами.

Давайте вместе напишем продолжение нашей Повестки!".